Более сотни человек приняли участие в областном конкурсе чтецов в Химках

В Детской школе искусств имени Верстовского в Химках прошел областной конкурс чтецов «Открытая книга». Участие в творческом состязании приняли более 100 человек со всех уголков региона.

Отборочный этап конкурса остался за кадром: 350 участников записывали видео со своими лучшими выступлениями и направляли организаторам. Только 110 из них попали в финал, который состоялся в Химках.

«Нашему конкурсу уже более 15 лет. Растет как уровень подготовки, так и количество участников», — рассказала организатор конкурса и руководитель музыкально-театрального отделения Детской школы искусств имени Верстовского Елена Широкова.

Проект «Открытая книга» позволил конкурсантам показать свои умения в художественном прочтении поэзии и прозы. Это первые и единственные подобные соревнования в Подмосковье.

Оценивали участников по следующим критериям: техника речи, глубина понимания текста и исполнения, экспрессивность. Победителей определили в разных номинациях и возрастных группах.