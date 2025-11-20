Более километра теплосетей заменили в микрорайоне Купавна в Балашихе

В микрорайоне Купавна Балашихи продолжаются масштабные капитальные ремонтные работы на тепловых сетях, охватившие улицы Адмирала Нахимова, Адмирала Макарова, Адмирала Кузнецова, Дружбы, Победы и Цветочная. В рамках проекта выполняется замена изношенных участков трубопроводов на новые, снабженные пенополиуретановой изоляцией.

Установка современных участков трубопроводов с ППУ-изоляцией позволит значительно снизить тепловые потери в процессе транспортировки ресурса к потребителям и повысить общую энергоэффективность системы теплоснабжения. Это особенно важно для социальных учреждений и жилого сектора микрорайона.

«Мы заменили более километра старых сетей, датируемых 1964 годом, которые имели износ около 80%. Реализация проекта обеспечит стабильное теплоснабжение социальных объектов и жилых домов, а также повысит качество коммунальных услуг для населения», — отметил директор предприятия «Балашихинские коммунальные системы» Николай Говричев.

Программа модернизации тепловых сетей в Купавне является важным этапом в рамках общей стратегии повышения надежности инфраструктуры жизнеобеспечения Балашихи. В условиях зимних нагрузок такие меры снижают риск аварий и обеспечивают устойчивое предоставление услуг отопления.

Ожидается, что все работы будут завершены к концу 2026 года.