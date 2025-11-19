Более 9,4 тысячи детских площадок отремонтировали в Подмосковье с начала года

С начала года в Подмосковье отремонтировали более чем 9,4 тысячи детских площадок во дворах. Рабочие починили горки, качели, карусели, лестницы и песочницы.

Инспекторы министерства по содержанию территорий Подмосковья постоянно следят за состоянием игровых комплексов. При обнаружении дефектов балансодержателям направляются предписания для их оперативного устранения.

Лидерами по числу проведенных работ с начала года стала Балашиха — там привели в порядок 638 объектов. На втором месте оказался Пушкинский с 515, а на третьем — Луховицы, где внимание уделили 490 игровым комплексам.

«На территории региона насчитывается более 20 тысяч детских и спортивных площадок. Аварийные дефекты, влияющие на безопасность жителей, должны быть устранены в течение суток, а также необходимо временно ограничивать доступ детей на площадку до приведения оборудования в нормативное исправное состояние» — отметил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

О любых неисправностях в игровых пространствах жители региона могут сообщить в территориальный отдел министерства по содержанию территорий МО.