Более 900 животных чипировали и вакцинировали в ветпунктах при парках Подмосковья

В Подмосковье завершилась акция по регистрации, чипированию и вакцинированию домашних животных, организованная министерством сельского хозяйства и продовольствия совместно с министерством благоустройства. С конца августа по октябрь мобильные офисы Госветслужбы посетили более 900 владельцев питомцев.

В 26 парках региона ветеринарные специалисты предоставляли услуги без необходимости посещать клинику. Так, за время акции зарегистрировали 376 животных, 299 питомцев вакцинировали от бешенства препаратом «Рабикан», а 288 животных получили микрочипы для упрощения поиска в случае пропажи.

После завершения акции все эти процедуры доступны в клиниках Государственной ветеринарной службы. Адреса можно узнать на официальном сайте или по телефону контакт-центра 8 (495) 668-01-25.

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