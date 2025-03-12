Более 90 спортсменов приняли участие в соревнованиях по роллер-спорту в Мытищах

Комиссия по спорту Общественной палаты Мытищ в сотрудничестве с роллер-школой Roller Stars организовала впервые в истории города соревнования в дисциплине «индор спидскейтинг». Они проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» и собрали более 90 спортсменов в возрасте от трех до 18 лет.

Этот динамичный и зрелищный вид спорта, который представляет собой скоростные гонки на роликовых коньках, позволил участникам состязаться и на время, и друг с другом. Мероприятие стало уникальной возможностью для как любителей, так и профессиональных спортсменов продемонстрировать свои навыки катания на роликах.

Участники прибыли из различных городов, включая Подольск, Домодедово и Москву, а также два клуба представляли город Мытищи. Председатель комиссии по спорту Общественной палаты Александр Марков обратился с приветственным словом к участникам.

Каждый спортсмен получил памятные подарки, а те, кто занял призовые места, были награждены кубками и медалями, что добавило участникам мотивации для будущих достижений.