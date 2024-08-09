Более 90 единиц оборудования получили медучреждения Люберец с начала года

С начала года в Люберецкую областную больницу и Московский областной центр охраны материнства и детства поступила 91 единица новой медтехники, закупленной в рамках губернаторской программы «Здравоохранение Подмосковья». Общее финансирование составило почти 80,5 миллиона рублей.

Из общего числа новых единиц оборудования 65 поступили в Люберецкую областную больницу, а 26 — в Московский областной центр охраны материнства и детства. Среди новых поступлений — передвижная рентгенодиагностическая хирургическая установка со штативом типа С-дуга, оперблок стационарного отделения № 1, противоожоговая кровать и транспортный инкубатор.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков отметил, что по поручению губернатора Андрея Воробьева проводится системная работа по обновлению оборудования в медучреждениях Люберец. В этом году при поддержке регионального правительства в Люберецкую областную больницу поступят 349 единиц медтехники на общую сумму почти 671 млн рублей, включая рентген-аппараты и флюорографические комплексы.

Современные рентген-аппараты установят в стационарном отделении № 2, центральном поликлиническом отделении, а также в поликлиниках № 6, 8 и 10 до конца года. В настоящее время ведутся ремонтные работы в кабинетах для установки нового оборудования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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