Более 9 тысяч доз вакцины от гриппа поставят в детские поликлиники в Дубне

В два раза увеличили поставки доз вакцины от гриппа в Дубне в этом сезоне по сравнению с прошлым годом. Более 6,6 тысячи из них уже распределили по прививочным кабинетам детских поликлиник.

Вакцинация проходит в дошкольных учреждениях, лицеях и гимназиях, а также больнице в Дубне. Специалисты уже привили около двух тысяч детей.

«Мы прививаем наших детей вакциной „Ультрикс Квадри“, самой оптимальной по составу, которая содержит четыре антигена — два типа „А“ и два типа „В“, таким образом она защищает от четырех штаммов гриппа», — сказала заведующая детской поликлиникой Дубненской больницы Алена Леонова.

Благодаря крупной поставке вакцины еще на старте прививочной кампании удастся уже в начале осени создать иммунную прослойку среди детей, которые входят в группу риска. Это необходимо сделать до сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. Он в этом году, по прогнозам медиков, придется на декабрь–январь.