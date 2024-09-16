Более 9 тысяч дефектов устранили на дорогах Подмосковья за неделю

За неделю дорожные службы Подмосковья устранили более девяти тысяч дефектов на региональных и муниципальных дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

На региональных дорогах ликвидировали около шести тысяч ям, особенно в районах Каширы, Луховиц, Зарайска, Коломны и Серебряных Прудов. На муниципальных дорогах устранили свыше трех тысяч дефектов, больше всего — в Балашихе, Щелкове и Ленинском округе.

В ведомстве уточнили, что ямочный ремонт проводят круглогодично, а летом используют горячую асфальтобетонную смесь. Процесс ремонта фиксируется с геометками и фотоотчетом на платформе СКПДИ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».