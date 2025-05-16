Более 85% земель под яровые культуры засеяли аграрии в Зарайске

Под яровые культуры отведена площадь 28 тысяч гектаров. Благодаря высокому уровню организации работ уже успешно засеяны более 85% земель. Кроме того, аграрии Зарайска уже засеяли более 13 600 гектаров зерновых и зернобобовых культур, перевыполнив план. Масличные культуры занимают более 10 200 гектаров, что составляет почти 79% от общего объема.

Параллельно с посевной кампанией сельскохозяйственные предприятия округа проводят азотную подкормку масличных и многолетних трав, озимых зерновых, что способствует повышению урожайности и качеству будущего сбора.

Глава округа Виктор Петрущенко отметил, что аграрии Зарайска делают все возможное, чтобы завершить посевные работы в срок, поскольку от этого зависит урожай, который в дальнейшем обеспечит продовольственную безопасность муниципалитета и благосостояние его жителей. «Мы гордимся их трудом и настойчивостью!» — сказал Виктор Петрущенко.