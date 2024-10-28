Более 85 тысяч уборок во дворах провели в Подмосковье с начала осени

Сотрудники коммунальных служб с начала сентября вручную убрали опавшую листву и другой мусор во дворах Подмосковья. Лидерами по количеству уборок стали Балашиха и Пушкинский городские округа.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, работники коммунальных служб провели 85 тысяч уборок — собрали и вынесли крупный мусор на контейнерные площадки, убрали листву и очистили придомовые территории от пыли, песка и грязи.

В ведомстве добавили, что в Подмосковье закупило 1506 единиц уборочного инвентаря и средств малой механизации, которые до начала ноября передадут во все муниципалитеты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.