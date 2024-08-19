Более 85% тепловых сетей Подмосковья подготовили к отопительному сезону

Активная подготовка к зимнему сезону продолжается в Подмосковье. К этому дню специалисты протестировали и признали готовыми к работе более 85% тепловых сетей.

Гидравлические испытания стартовали 5 апреля, и за это время специалисты МОС АВС проверили 9070 километров тепловых сетей из 10606 имеющихся в Подмосковье. Выявили 1342 утечки, что позволило своевременно устранить потенциальные проблемы.

За прошлую неделю на контроль МОС АВС поставили 212 технологических нарушений, из которых 65 касались горячего и 16 — холодного водоснабжения. Число инцидентов снизилось по сравнению с предыдущей семидневкой.

«Подготовка к зимнему сезону требует высокой степени ответственности и слаженной работы всех служб. Проверка более 85% тепловых сетей региона свидетельствует о нашем серьезном подходе к задаче. Главная цель — обеспечить бесперебойное теплоснабжение для жителей Подмосковья в зимний период», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

Модернизация котельных, ремонт коммунальных сетей и состояние многоквартирных домов — три ключевых слагаемых в подготовке к новому отопительному сезону, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. К этой работе своевременно приступили во всех городских округах.

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