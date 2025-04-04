Более 800 детей в Солнечногорске зачислили в первый класс по новой системе

Завершился нулевой этап приема, в рамках которого выпускники дошкольных групп образовательных комплексов осуществили «бесшовный переход» в первый класс того же учреждения. По такой системе в Солнечногорске зачислили 867 детей.

В Подмосковье с 1 апреля начался основной этап приема заявлений для детей, проживающих на закрепленной за школой территории. Заявления можно подавать в стандартном порядке до 30 июня. С 6 июля стартует вторая волна приема, которая предназначена для зачисления на оставшиеся свободные места.

«Система „бесшовного перехода“ обеспечивает детям комфортный и плавный процесс адаптации в школе, что является залогом их успешной учебы и развития. А также упрощает процесс подачи заявлений для родителей. Например, в этом году в Ложковскую школу по данной упрощенной системе зачислены 54 ребенка», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Всего в 2025-2026 учебном году в первый класс планируют принять 1913 детей.