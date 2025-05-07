Более 800 человек посетили музейный зал НПО «Энергомаш» в Химках в 2025 году

С января 2025 года экспозицию предприятия уже увидели 861 человек, среди них — школьники, студенты, общественники и поклонники космоса. Экскурсии проходят в рамках просветительской программы, направленной на популяризацию истории отечественной ракетной техники.

Посетители знакомятся с историей предприятия, его достижениями и вкладом в развитие ракетно-космической отрасли страны.

Одну из недавних экскурсий провел Владимир Судаков для членов общественного движения «Молодая Гвардия» и учеников гимназии № 23. Основной акцент был сделан на личности академика Валентина Глушко — создателя советской школы жидкостного ракетного двигателестроения. Экскурсовод подробно рассказал об этапах его жизни, инженерной карьере и научном наследии.

После лекции участники экскурсии осмотрели основные экспонаты — образцы ракетных двигателей и другие ключевые элементы, демонстрирующие историю технических разработок.

Зал был создан в конце 1940-х годов, а полноценная экспозиция сформировалась к началу 1960-х. До 1990-х посещение было доступно только узкому кругу специалистов и официальных гостей, однако с конца прошлого века экспозиция открыта для широкой публики и активно используется в образовательных целях.