Более 800 безработных освоили новые профессии в Подмосковье с начала года

Фото: Министерство социального развития Подмосковья

Безработные жители Подмосковья могут повысить квалификацию и переобучиться на новую профессию. С начала года такой возможностью воспользовались свыше 800 человек.

«В подмосковном регионе жители выбирают для переобучения совершенно разные направления. Это IT, психология, бухгалтерия, графический дизайн, предпринимательство. С начала года свыше 800 безработных освоили программу переобучения по этим направлениям», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Перечень образовательных программ можно найти на портале «Работа в России» по ссылке. Чтобы пройти переобучение, нужно подать заявку на портале, выбрать программу и заключить договор в электронном виде.

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