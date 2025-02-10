Более 80 жилых домов капитально отремонтируют в Мытищах в 2025 году

Комиссия администрации и активные жители посмотрели и оценили проведение капитального ремонта по нескольких адресам. Основные работы в стадии завершения.

Капитальный ремонт в 86 домах планируется провести в городском округе Мытищи в 2025 году. Представители администрации городского округа, сотрудники управляющей компании вместе с активными жителями проверили ход работ по адресам: улица Фрунзе, дом 1, корпус 1, улица Фрунзе, дом 3, корпус 1. Сейчас в двух домах утеплен фасад. Входные группы и двери заменили в подъездах в первом корпусе дома № 1.

Завершатся до конца февраля и работы по замене внутренних инженерных коммуникаций в первом корпусе дома № 3.

Как отметил заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив, проверка показала, что часть работ по внутренним инженерным системам, которые проводились в зимний период, находятся в завершающей стадии. Остались задачи по ремонту внутренней системы теплоснабжения, к которым приступят после окончания отопительного периода. Работы завершат до конца июня 2025 года.