Более 8 тысяч высокотехнологичных операций провели в Подмосковье с января

В больницах Подмосковья врачи проводят сложные современные операции с использованием новых технологий, в том числе с помощью роботов. Сейчас такую помощь оказывают в 39 медучреждениях региона. Всего с начала года в Московской области провели свыше восьми тысяч высокотехнологичных операций.

«Сейчас в регионе бесплатную высокотехнологичную медицинскую помощь можно получить по 15 профилям — онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии и другим. Для проведения таких вмешательств необходимы как современное оборудование, так и высококвалифицированные специалисты», — подчеркнула вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

По сравнению с прошлым годом число таких операций выросло на 11,2%. Чаще всего врачи заменяют суставы, устанавливают стенты в сосудах, вживляют искусственные хрусталики, удаляют опухоли и проводят другие процедуры.

В Минздраве Московской области уточнили, что все эти операции доступны бесплатно по полису ОМС, если у пациента есть нужные медицинские показания. Решение о лечении принимает врач.