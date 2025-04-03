Более 8 тысяч детей из Реутова отдохнут в оздоровительных лагерях в 2025 году

В Реутове отдохнут в летних лагерях 8115 детей в возрасте от 7 до 15 лет — это 63,5% от общего числа несовершеннолетних, подлежащих оздоровлению. При этом, особое внимание уделят ребятам, которые попали в трудную жизненную ситуацию: для 348 детей выделят 201 путевку.

Для детей из Реутова предусмотрены разнообразные формы отдыха в летние каникулы. На профильные смены в подмосковном детском оздоровительном лагере «Алмаз» выделили 163 путевки. Ребята будут отдыхать 21 день, а родители заплатят 14400 рублей — 20% от полной стоимости отдыха. Детей будут доставлять специализированным транспортом, который оправится от администрации города. Все конкурсные процедуры завершены, договор с лагерем заключен 28 марта 2025 года.

Для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приобрели 88 бесплатных путевок в тот же лагерь. Договор на их предоставление подписали позднее — 31 марта.

Также с 9 июня по 9 июля будут работать лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений. Они примут 689 детей — на 54 человека больше, чем в 2024 году. Организации подготовили профильные смены: «Юные инспектора движения» — в школе № 1, программа для детей с ОВЗ — в школе № 4, «Орлята России» — в школе № 7, «Движение Первых» — в школе № 10, а также смены психолого-педагогической и социально-педагогической направленности — в гимназии и школе № 6 соответственно. Школа № 10 и гимназия примут детей с постоянной регистрацией в Реутове, даже если они обучаются в других городах.

Стоимость родительской платы в школьных лагерях сохранится на прошлогоднем уровне — 4520 рублей за 21 день. Питание оплатят из бюджета, его стоимость составит 360 рублей в сутки. Дети участников СВО смогут посещать площадки бесплатно. Приемка продлится до 17 мая.

Администрация Реутова продолжается обеспечивать полноценный отдых для детей, в том числе для тех, кто находится в непростых жизненных обстоятельствах.