Более 8 тысяч дефектов устранили на дорогах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Московской области отремонтировали еще восемь тысяч дефектов асфальтового покрытия за неделю. Это около 3,3 тысячи ям на муниципальной сети и еще 5,5 тысячи — на региональной.

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что больше всего дефектов устранили в Ленинском округе — 375. Еще 356 ям отремонтировали в Балашихе, 348 — в Химках. Больше тысячи ям ликвидировали на региональных дорогах в Кашире, Луховицах, Коломне, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах.

Дефекты регистрируют с помощью регулярных обследований дорог. Находить ямы помогают и местные жители, которые пользуются «Доброделом» и сообщают о недочетах. После ремонта отчет о проделанной работе с фотографиями размещают в системе контроля СКПДИ.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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