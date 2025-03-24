Более 8 километров новых сетей водоснабжения проложили в Одинцовском округе

Устройство более восьми километров новых водоснабженческих сетей завершилось в Одинцовском округе. Работы проводились в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Здесь же находится строительство сети хозяйственно-бытовой канализации на участке между Раздорами и Шульгино. Этот проект заключается не только в прокладке новых труб, но и в проведении комплекса связанных с этим работ. Сейчас завершаются работы по благоустройству территории, включая земляные и монтаж систем водоснабжения.

Также на месте установили необходимые колодцы и камеры — это важная часть общей инфраструктуры водоснабжения.

Управление технического надзора капитального ремонта осуществляет контроль за качеством выполняемых строительных работ, гарантируя соответствие стандартам и требованиям, предусмотренным областными программами. Специалисты этого управления участвуют в приемке завершенных этапов работ, что позволяет обеспечить надежность и эффективность новых систем, а также предотвратить возможные проблемы в будущем.