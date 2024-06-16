Более 700 спортсменов поучаствовали в Черноголовском полумарафоне
Черноголовский полумарафон собрал более 700 спортсменов. В этом году впервые прошел семейный коллективный старт. Также на дистанциях участникам помогали пейсмейкеры — бегуны, задающие темп.
Участники соревновались на разных дистанциях: три, пять, 10 километров и 21,1 километра. Также дети состязались в дистанции на один километр, взрослые — в скандинавской ходьбе на три километра. Новшество этого года — семейный коллективный старт на три километра. На нем засчитывалось общее время на двоих.
«Дорогие мои участники, я вам желаю уверенного старта и качественного финиша. Я уверена, что все вы пройдете свою дистанцию, и каждый получит свой отличный результат», — сказала начальник отдела образования администрации городского округа Черноголовка Маргарита Гаврина.
Впервые в этом году к проведению марафона привлекли пейсмейкеров. Это бегуны, которые помогают остальным участникам поддерживать темп на протяжении дистанции.
Основная часть трассы пришлась на лесную часть наукограда. Старт и финиш были в сквере Исаака Халатникова. Черноголовский марафон был доступен для всех желающих, прошедших процедуру регистрации.
«Это у нас юбилейный марафон. Пятый год, как мы проводим спортивно-массовые забеги в Черноголовке, восьмой по счету. Потому что мы проводили по два марафона в какие-то года», — отметила организатор Черноголовского полумарафона Юлия Пронина.
Победителям вручили денежные призы и подарки от спонсоров, а все участники получили медали с символикой Черноголовки.
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