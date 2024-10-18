Более 700 пациентов прошли лечение в санаторном отделении НИКИ детства с февраля

Пациенты, перенесшие бронхиальную астму, бронхиты и другие заболевания могут пройти лечение в санаторном отделении Научно-исследовательского клинического института детства. Здесь же получают помощь ребята с орфанными заболеваниями.

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк напомнил, что санаторное отделение НИКИ детства в Химках открылось после ремонта в феврале. Здесь есть вся необходимая медтехника для восстановительного лечения, в том числе ванны для гидротерапии, аппараты, позволяющими насыщать организм кислородом. С начала года лечение прошли почти 750 детей.

В отделении получать помощь могут одновременно 45 детей. Программа реабилитации проводится бесплатно, в рамках ОМС, по направлению лечащего врача.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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