Более 70 тысяч тонн овощей открытого грунта собрали в Подмосковье с начала сезона

В Московской области активно идет уборка урожая. На данный момент с 1,8 тысячи гектаров собрали овощи открытого грунта, что составляет 29% от запланированных 6,3 тысячи гектаров. Картофель выкопали с 900 гектаров при общей площади посевов более 12 тысяч гектаров.

«Средняя урожайность овощей открытого грунта в Подмосковье сейчас превышает 223 центнера с гектара, что на 12% выше уровня прошлого года, а картофеля — 332 центнера, почти на 17% превысив показатели 2024 года. В настоящее время собрано более 41 тысячи тонн овощей и 29 тысяч тонн картофеля», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозе региона уточнили, что аграрии используют современную технику: мощные тракторы, картофелеуборочные комбайны, сеялки и опрыскиватели, что позволяет работать быстрее и эффективнее. Среди овощных культур открытого грунта преобладают «борщевой набор» — картофель, капуста, морковь, свекла и лук. Кроме того, выращивают чеснок, кабачки, тыкву и другие овощи, что обеспечивает стабильные поставки как на переработку, так и для продажи.