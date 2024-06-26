Более 70 объектов электроснабжения отремонтируют в Истре в 2024 году

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

В городском округе Истра отремонтируют трансформаторные подстанции. Всего до конца года обновят 73 объекта.

Уже завершился ремонт трансформаторной подстанции на Юбилейной улице в Истре. Она обеспечивает восемь жилых домов. Там обновили пол и фасад, а также установили новое оборудование. Оно надежнее и безопаснее, а также оснащено световой и звуковой сигнализацией, поэтому аварии можно будет предотвращать сразу.

По словам главы городского округа Истра Татьяны Витушевой, проведенная работа важна, чтобы гарантировать бесперебойную подачу электричества в дома жителей.

Всего в городском округе Истра отремонтируют 50 объектов энергообеспечения по программе капремонта и еще 23 по программе улучшения надежности. Все работы планируют завершить к сентябрю.

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