Более 70 объектов электроснабжения отремонтируют в Истре в 2024 году

В городском округе Истра отремонтируют трансформаторные подстанции. Всего до конца года обновят 73 объекта.

Уже завершился ремонт трансформаторной подстанции на Юбилейной улице в Истре. Она обеспечивает восемь жилых домов. Там обновили пол и фасад, а также установили новое оборудование. Оно надежнее и безопаснее, а также оснащено световой и звуковой сигнализацией, поэтому аварии можно будет предотвращать сразу.

По словам главы городского округа Истра Татьяны Витушевой, проведенная работа важна, чтобы гарантировать бесперебойную подачу электричества в дома жителей.

Всего в городском округе Истра отремонтируют 50 объектов энергообеспечения по программе капремонта и еще 23 по программе улучшения надежности. Все работы планируют завершить к сентябрю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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