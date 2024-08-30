Более 70 молодых педагогов трудоустроили в школы Подольска в этом году

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Более 70 молодых учителей придут на работу в школы Подольска. Их поприветствовали на ежегодной педагогической конференции «Семья и школа: создаем будущее вместе».⁣⁣⁣⁣

Участники конференции чествовали учителей, ветеранов педагогического труда и руководителей, которые внесли вклад в развитие системы образования, а также познакомились с молодыми специалистами.

Учителям иностранных языков будут выплачивать компенсацию в 20 тысяч рублей за аренду жилья. Такое решение приняли муниципальные депутаты. Кроме того, молодые педагоги смогут рассчитывать на стимулирующую выплату — пять тысяч рублей ежемесячно. Они будут получать деньги в течение трех лет.

Пленарное заседание посвятили итогам работы за предыдущий учебный год, а также определили задачи на будущий, обсудили развитие цифровизации, воспитательную работу и возможности образовательного комплекса дошкольного образования.

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