Более 70 домов отремонтируют в Химках в 2025 году

Специалистам предстоит обновить фасады, инженерные системы, заменить лифты, а также отремонтировать кровлю. Всего они капитально отремонтируют 76 многоквартирных дома до конца 2025 года.

Фронт работ внушительный: строители обновят 21 фасад, модернизируют инженерные системы по 42 адресам, а также приведут в порядок кровлю 26 домов. Работы проведут в Старых и Новых Химках, а также микрорайонах Подрезково, Сходня и Левобережном.

Помимо этого, газовики проверят в домах оборудование. Они установят более 300 датчиков контроля утечки газа и заменят гибкую подводку к плите в 800 квартирах.

Следить за работами будут в том числе специалисты Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Проверят выполненные работы надзорные органы и представители общественности.