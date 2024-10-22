Более 7 миллионов пользователей портала госуслуг Подмосковья подтвердили запись ЕСИА

Полный доступ к онлайн-сервисам получили более семи миллионов пользователей портала госуслуг Подмосковья. Такие возможности дает подтвержденная учетная запись ЕСИА, напомнили в Мингосуправления региона.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет авторизоваться на государственных порталах и в полной мере пользоваться их услугами. Жители Подмосковья могут получать их в том числе и на портале «Добродел».

Подростки с 14 лет также могут подтвердить свою учетную запись ЕСИА, подробнее об этом можно узнать на Едином портале госуслуг в разделе «Помощь». Режим работы региональных МФЦ можно найти на интерактивной карте.

Проверить тип учетной записи, а также узнать обо всех преимуществах можно на информационной странице регионального портала — «ЕСИА в вопросах и ответах».

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.