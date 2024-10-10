Сегодня 17:29 Более 600 метров дорог приведут в порядок в поселке Большевик в Серпухове Фото: МАУ «Серпуховское Информационное Агентство»
В Серпухове проводится большой объем дорожных работ. Подрядчик приступил к замене 650 метров дорожного полотна в поселке Большевик.
Работы проводят на Лесной улице. Специалисты укладывают один из самых качественных видов покрытия — щебеночно-мастичный асфальтобетон, а также обустраивают бордюры, тротуары и дополнительные парковочные места. На сегодня подрядчик стелет верхний слой.
Кроме того, увеличивают парковку около дома № 9а на Молодежной улице.
Подрядчик должен завершить работы к концу недели.
Новости Подмосковья можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 18:58 Минтранс Подмосковья призвал завершить мотосезон
Сегодня 18:57 Великобритания подготовила военных инструкторов для отправки на Украину
Сегодня 18:50 В Кремле объяснили смягчение визового режима для граждан Грузии
Сегодня 18:49 Вечерние рейды начали проводить на железных дорогах в Подмосковье
Сегодня 18:38 Производство одежды для космонавтов расширят в Химках
Сегодня 18:38 Макрон показал тренировки украинских боевиков в секретном лагере
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте