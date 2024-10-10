Более 600 метров дорог приведут в порядок в поселке Большевик в Серпухове

В Серпухове проводится большой объем дорожных работ. Подрядчик приступил к замене 650 метров дорожного полотна в поселке Большевик.

Работы проводят на Лесной улице. Специалисты укладывают один из самых качественных видов покрытия — щебеночно-мастичный асфальтобетон, а также обустраивают бордюры, тротуары и дополнительные парковочные места. На сегодня подрядчик стелет верхний слой.

Кроме того, увеличивают парковку около дома № 9а на Молодежной улице.

Подрядчик должен завершить работы к концу недели.

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