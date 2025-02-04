Более 600 дорожных дефектов устранили в Серпухове с начала года

На совещании администрации городского округа Серпухов рассмотрели ключевые вопросы, касающиеся безопасности, дорожного ремонта и модернизации культурных объектов. Особое внимание уделили снижению детского травматизма на дорогах.

Для этого вблизи школ и других образовательных учреждений устанавливают перильные ограждения, искусственные дорожные неровности и интеллектуальные пешеходные переходы.

Работы по устранению дорожных дефектов ведутся силами МБУ «Комбинат благоустройства». Для ремонта используется литая асфальтобетонная смесь, которая позволяет работать даже в неблагоприятных погодных условиях. На данный момент устранено уже 620 ям.

Также обсуждался капитальный ремонт Дворца культуры «Исток». На объекте выполняются работы по демонтажу бетонных полов, утеплению чердачного перекрытия, монтажу новой кровли и другим внутренним улучшениям.

Помимо этого, в рамках Дня российской науки учреждения Серпухова подготовили разнообразные мероприятия и программы, приуроченные к празднику.