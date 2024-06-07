Более 600 дополнительных мусорных баков установят в Подмосковье на лето

Еженедельный штаб с главами городских округов по вопросам содержания придомовых территорий и вывозу мусора провели в Подмосковье. Заседание возглавил заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов.

«Совместными усилиями с городскими округами мы проводим большую работу по установке дополнительной тары на летних контейнерных площадках. В плане 647 баков. Также муниципалитеты представят предложения по переносу или обустройству контейнерных площадок по ходу движения населения к остановкам», — сообщил Мурашов.

На штабе также обсудили статус осмотров территорий по чек-листу, ямочный ремонт и работу с фиктивными СНТ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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