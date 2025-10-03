Более 60 сирот начали получать стипендию губернатора в Ленинском округе

Право на ежемесячную губернаторскую стипендию в сентябре автоматически получили 67 студентов из числа детей-сирот, проживающих в Ленинском округе. Ежемесячно им будут выплачивать по 6 тысяч рублей.

Выплата назначается в беззаявительном порядке и автоматически перечисляется на банковские счета учащихся, пояснил начальник окружного управления социального развития № 15 Минсоцразвития Подмосковья Андрей Миков. Он отметил, что система поддержки детей-сирот в муниципалитете выстроена комплексно и нацелена на их успешную интеграцию в общество

Право на губернаторскую стипендию имеют дети-сироты, обучающиеся в очной форме в учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Выплата назначается независимо от того, в каком регионе России находится учебное заведение.

Кроме того, комплекс мер по поддержке детей-сирот включает право на бесплатный проезд в городском транспорте, обучение на подготовительных отделениях вузов за счет бюджета, зачисление в учебные заведения по квоте и различные выплаты в период обучения, обеспечение жильем по достижении совершеннолетия.