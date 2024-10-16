Более 60 сервитутов установили для строительства линейных объектов в Подмосковье

Более чем в 60 локациях Подмосковья установили публичные сервитуты на земельные участки. Благодаря ограничениям в 28 городских округах региона проложат новые инженерные коммуникации.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, сервитуты устанавливают для прокладки линий электропередачи и связи, газопроводов, а также для других нужд.

Заявление на установление публичного сервитута для размещения линейных объектов регионального значения можно подать на сайте госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка». Для этого нужно заполнить электронную форму и приложить необходимые документы.

Если решение будет положительным, то распоряжение об установлении публичного сервитута поступит в личный кабинет.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».