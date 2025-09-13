Более 60 лип и кленов посадили в деревне Островцы в Люберцах

В Люберцах в деревне Островцы прошла экологическая акция «День в лесу». Местные жители посадили у Баулинского пруда и детской площадки более 60 лип и кленов.

«Благодарю всех участников за вклад в экологию округа. А 13 сентября, в День города Дзержинский, в сквере им. Б. К. Громцева будут высажены более 200 деревьев и кустарников. Обязательно приходите!» — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Для участников акции организовали музыкальную программу, мастер-классы и дворовые игры для детей.

Отметим, в Люберцах в 2025 году планируют посадить более 3,5 тысяч саженцев деревьев и кустарников: клены, липы, рябины, каштаны, ясины, березы, ивы, пузыреплодник, сирень, чубушни.