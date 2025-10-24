Более 60 домов отремонтировали в Наро-Фоминске

В округе завершен масштабный комплекс работ по капитальному ремонту, охвативший более 60 многоквартирных домов. Работы были реализованы в рамках программы капитального ремонта Московской области, нацеленной на улучшение жилищных условий жителей региона.

Особенностью данной программы является адресный подход к каждому дому. Это означает, что в каждом конкретном многоквартирном доме проводились именно те виды работ, которые были наиболее востребованы и актуальны для его жителей. Будь то замена изношенной кровли, обновление обветшалого фасада, ремонт устаревших инженерных систем или другие необходимые работы — все они выполнялись с учетом индивидуальных потребностей каждого дома.

В качестве наглядных примеров успешно реализованных проектов можно привести два многоквартирных дома. Так, жители дома № 20, расположенного на Комсомольской улице в Апрелевке, теперь могут забыть о проблеме протечек с крыши благодаря установке новой герметичной кровли. В свою очередь, дом № 6 на той же Комсомольской улице в Наро-Фоминске преобразился после полного обновления фасада. Эти и другие объекты, включенные в программу капитального ремонта, уже получили положительные отзывы от собственников жилья.

Формирование перечня адресов, включенных в программу капитального ремонта, осуществлялось на основе тщательного анализа обращений жителей, поступивших в администрацию округа.