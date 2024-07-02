Более 5,7 тысячи мусорных навалов устранили в Подмосковье в июне

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Поддержание чистоты на контейнерных площадках и своевременный вывоз мусора являются важными мерами. Они помогают избежать излишнего наполнения контейнеров, что может привести к возникновению неприятных запахов и привлечению насекомых и грызунов.

По словам заместителя председателя правительства Московской области Владислава Мурашова, инспекторы постоянно следят за процессом уборки мусора через систему «Безопасный регион». Они также отслеживают загруженные контейнерные площадки с помощью чат-бота ТКО и фиксируют места с наибольшим числом жалоб.

Если на контейнерных площадках недостаточно емкостей для мусора, их количество увеличивается.

«Также иногда жители намеренно не используют тару, а выбрасывают мусор рядом с ней, в таком случае мы активизируем работу МБУ по содержанию КП», — указал Мурашов.

В июне было исправлено большинство нарушений в Ленинском, Чеховском и Истринском городских округах. Всего было устранено 5752 случая скопления мусора на прилегающих к контейнерным площадкам территориях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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