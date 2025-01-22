Более 550 новых машин поступило в автопарк компании «Россети Московский регион»

Торжественная церемония передачи нового спецтранспорта состоялась в компании «Россети Московский регион» 22 января. Ключи руководителям столичных и областных филиалов вручил генеральный директор Александр Пятигор.
Парк предприятия пополнился на 557 машин. Это 272 новых автомобиля для транспортировки бригад и оборудования, 30 экскаваторов, 11 самосвалов. Кроме того, областные филиалы получили 40 резервных источников, которые позволят оперативно обеспечить потребителей электричеством во время ремонтных или восстановительных работ. Также энергетики получили автогидроподъемники, краны-манипуляторы, седельные тягачи, погрузчики, мульчеры, легковые машины и измерительные электролаборатории.
«Современная техника позволяет нам оперативно реагировать на вызовы и повышать уровень обслуживания потребителей региона. Мы гордимся тем, что большая часть техники — отечественного производства», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор отметил, что это рекордное по объемам обновление парка спецтехники за последние несколько лет. Часть автомобилей уже работает, помогая обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
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