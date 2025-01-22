22 января 2025 17:03 Более 550 новых машин поступило в автопарк компании «Россети Московский регион» 0 0 0 Фото: Россети Московский регион Подмосковье

Электричество

Торжественная церемония передачи нового спецтранспорта состоялась в компании «Россети Московский регион» 22 января. Ключи руководителям столичных и областных филиалов вручил генеральный директор Александр Пятигор.

Парк предприятия пополнился на 557 машин. Это 272 новых автомобиля для транспортировки бригад и оборудования, 30 экскаваторов, 11 самосвалов. Кроме того, областные филиалы получили 40 резервных источников, которые позволят оперативно обеспечить потребителей электричеством во время ремонтных или восстановительных работ. Также энергетики получили автогидроподъемники, краны-манипуляторы, седельные тягачи, погрузчики, мульчеры, легковые машины и измерительные электролаборатории.

Фото: Россети Московский регион

«Современная техника позволяет нам оперативно реагировать на вызовы и повышать уровень обслуживания потребителей региона. Мы гордимся тем, что большая часть техники — отечественного производства», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Фото: Россети Московский регион 1/2 Фото: Россети Московский регион 2/2

Генеральный директор компании «Россети Московский регион» Александр Пятигор отметил, что это рекордное по объемам обновление парка спецтехники за последние несколько лет. Часть автомобилей уже работает, помогая обеспечивать надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.