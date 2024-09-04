Более 55 тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугами БТИ с начала года

Услугами бюро технической инвентаризации Подмосковья с начала года воспользовались более 55 тысяч жителей. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.

Как пояснили в ведомстве, заказать технический паспорт квартиры или нежилого помещения, а также справки о стоимости недвижимого имущества, праве собственности на него в БТИ можно онлайн.

Чтобы заказать услугу, нужно скачать приложение «Добродел», перейти в раздел «Услуги» и нажать на окно «Все услуги», выбрать блок «Дом и ЖКХ», нажать на иконку «Предоставление архивных сведений», заполнить онлайн-форму и отправить заявку.

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