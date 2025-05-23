Более 500 тюльпанов высадили на общественных пространствах в Воскресенске

Весна в Воскресенске ознаменовалась масштабными работами по озеленению городских улиц и общественных пространств. Более 500 ярких тюльпанов украсили улицы города, став главным украшением весеннего сезона.

Работники учреждения «Благоустройство и озеленение» привели в порядок городские клумбы, создавая уютную и привлекательную атмосферу для жителей и гостей Воскресенска.

Особое внимание уделено таким значимым местам, как территория возле Дворца культуры «Химик», здания администрации округа и памятника погибшим в локальных войнах и конфликтах. Здесь высажены красочные тюльпаны, которые уже радуют глаз прохожих своей яркостью и свежестью.

Кроме тюльпанов, в городе активно высаживаются анютины глазки, а также новые кустарники и деревья. Все растения выращиваются в местной теплице-питомнике учреждения «Благоустройство и озеленение», что позволяет контролировать качество и приживаемость зеленых насаждений.

Озеленительные работы проводятся в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды», направленной на улучшение экологической обстановки и создание приятной городской среды для жителей. Благодаря этим усилиям Воскресенск становится не только красивее, но и комфортнее для жизни.