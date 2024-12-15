Более 500 мячей подарили детям из Люберец в рамках благотворительной акции

С начала года в рамках благотворительного проекта «Мячи — детям» руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах Дмитрий Кудинов передал воспитанникам образовательных учреждений и физкультурных секций более 500 мячей. Еще две школы муниципалитета получат спортивный инвентарь в этом году.

Как рассказал руководитель футбольной школы «Спартак» в Люберцах, член правления Федерации футбола округа, руководитель комитета Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» по футболу Дмитрий Кудинов, цель благотворительной акции «Мячи — детям» — обеспечить спортивными снарядами образовательные учреждения, секции и спортшколы муниципалитета. Проект стартовал в Люберцах, а со временем вышел далеко за пределы Московской области.

«В настоящее время мы проводим акции не только в городах Подмосковья, но и на территории новых регионов России, а также Республики Беларусь. Всего за время существования проекта, то есть с начала этого года, мы вручили более 500 мячей», — поделился Дмитрий Кудинов.

Глава футбольной школы «Спартак» также добавил, что до конца 2024 года мячи получат учащиеся гимназии № 16 «Интерес» и школы № 27 в Люберцах.