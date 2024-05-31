Более 500 фирменных значков выпустили в «Мострансавто» ко Дню защиты детей

В Международный день защиты детей «Мострансавто» подарит юным пассажирам значки в виде автобусов, логотипа компании и валидатора. Сувенир можно получить 1 июня на некоторых автовокзалах и автостанциях предприятия.

Раздавать подарки будут в разных городах Московской области. Перевозчик приготовил более 500 брендированных значков. Их отдадут школьникам и пассажирам с детьми. Значки можно закрепить на одежде или рюкзаке.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что «Мострансавто» регулярно проводит акции и дарит пассажирам приятные сувениры. Ранее компания организовала раздачу бутылок воды на автовокзалах, автостанциях и остановках с высоким пассажиропотоком.

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