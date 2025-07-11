Более 500 деревьев и кустарников посадят в Шатуре и Рошале

В Шатуре будут озеленять улицы Жарова, Энергетиков, Строителей, Спортивную, проспекты Ильича и Борзова, бульвар Мира. В Рошале деревья и кустарники высадят на улицах Урицкого, Химиков и Советской.

Для озеленения городов приобрели саженцы березы, липы, рябины, ели, яблони, кизильника, спиреи и барбариса.

Специалисты подготовили все для посадки на проспекте Ильича возле «Юности». Основные работы в Шатуре велись на территории вокруг пруда на Академической. Там посадили четыре вида деревьев и кустарников.

Жительница Шатуры Юлия Воробьева рассказала, что живет в этом районе и часто гуляет с детьми. «У нас здесь в основном лиственная растительность, а теперь появились туи. Я очень рада», — поделилась она.

Деревья и кустарники также высадят в поселке Мишеронский на Советской улице.