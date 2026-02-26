Более 500 человек посетили фестиваль «Голоса Победы» в Королеве

Патриотический фестиваль-конкурс «Голоса Победы» завершился в Королеве. Его зрителями стали 500 человек. На сцену вышли 10 финалистов из разных городов Подмосковья. Они выступили с песнями военных лет.

Организатор фестиваля — директор социально-культурного центра «Герой будущего времени» Наиля Юрова. Она рассказала, что «Голоса Победы» появились в 2022 году. Это творческая площадка для детей из семей участников СВО, ребят из Донбасса и подопечных гуманитарных миссий.

Концерт стал для них не просто конкурсом, а гимном жизни.

Один из покоривших публику финалистов стал 10-летний Игорь Нарижний из Балашихи. За его плечами годы занятий вокалом и большое количество конкурсов. Он назвал фестиваль в Королеве отличным поводом спеть для тех, кто понимает.