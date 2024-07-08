Более 500 человек бесплатно проверили здоровье в парках Подмосковья в выходные

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Более 500 человек проверили свое здоровье в подмосковных парках на выходных. Врачи консультировали всех желающих в 32-х городских округах региона.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, выездные бригады медиков работают в парках с начала лета, этой возможностью воспользовались более четырех тысяч человек.

«Любой житель региона может проверить свое здоровье, получить консультацию врача, сдать анализы. Всего за прошедшие выходные такую диагностику прошли 570 человек», — пояснил Сапанюк

При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлиники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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