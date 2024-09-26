Более 50 тысяч подростков прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

Медицинские осмотры школьников и студентов на предмет употребления запрещенных веществ регулярно проводятся в Подмосковье. С начала года процедуру прошли свыше 50 тысяч подростков.

Профосмотры помогают выявить факт употребления детьми и подростками психоактивных веществ, а значит, своевременно помочь им.

«С начала года провели более 51 тысячи профосмотров, из них более 45,7 тысячи прошли школьники и более 5,3 тысячи — студенты», — рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

Осмотры детей проводят только специалисты наркологической службы на условиях добровольности, конфиденциальности, строгом соблюдении врачебной тайны. Провести тест помогают экспресс-анализаторы. Сведения не разглашаются.

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