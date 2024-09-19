Более 50 работ прислали на конкурс нового символа города в Серпухове

В Серпухове завершили отборочный этап конкурса рисунков. Участники должны были изобразить новый символ города — павлина.

Среди участников были как дети, так и взрослые. Некоторые, помимо рисунков, отправляли рассказы.

В работах можно увидеть павчонка в образе боксера, волонтера, курсанта, клоуна, родителя, волшебника, инспектора ГИБДД, строителя и палеонтолога. Участники также называли локации, где, по их мнению, стоит установить скульптуры с такими изображениями.

Теперь жюри предстоит выбрать лучшие эскизы.

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