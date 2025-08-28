Более 50 мягких кровель домов отремонтировали в Королеве с начала года

Сразу после завершения отопительного сезона в Королеве началась подготовка жилого фонда к следующей зиме. В рамках данного процесса и запланированных мероприятий управляющие компании провели масштабные работы по ремонту кровель на 52 адресах.

Так, на проспекте Королева, 22, полностью обновили кровлю площадью 525 квадратных метров. Работы включали вскрытие верхнего слоя мягкой кровли, обработку праймером, укладку первого слоя линокрома, а также герметизацию стыков и ремонт примыканий к выступающим конструкциям. Завершающий этап — укладка верхнего слоя линокрома — обеспечит надежную защиту здания.

На улице Лесной, 19, площадью 52 квадратных метра, работы сосредоточились на локальном вскрытии поврежденных участков кровли, после чего была выполнена обработка битумной мастикой и укладка нового слоя линокрома.