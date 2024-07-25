Более 50 мероприятий проведут в парках Химок в ближайшие выходные

Более 50 развлекательных мероприятий проведут в парках Химок до конца недели. Жители посетят экскурсии, выставки, мастер-классы, поучаствуют в спортивных соревнованиях и посмотрят концерты.

Уже сейчас проходят обзорные экскурсии в парке «Толстого» в музее «Артишок». В выходные там организуют мастер-классы «Библиотеки в парках», а все желающие смогут поиграть в настольные игры и потанцевать.

В пятницу в творческой мастерской парка «Дубки» пройдет получасовая викторина «Что? Где? Когда?». Там же организуют мастер-класс «Панно» Цветочные пушистики» и семейную анимационную программу.

В парке «Величко» в субботу жители познакомятся с литературными новинками на выставке «Современное чтиво», поиграют в дартс и поучаствуют в мастер-классах «Творческая мастерская» и «Закат на озере». Там же пройдет дискотека «Зажигай-ка!». А на сцене парка выступят вокальные группы Дома культуры «Лунево». Мероприятия пройдут с 12:00 до 14:00.

На смотровой площадке парка «Подрезково» для самых маленьких покажут мультфильм «Пушистые спасатели. Новая команда». А все желающие попробуют свои силы в игровом трениге «Психология пластики».

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