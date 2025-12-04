Более 50 мастер-классов провели в Подмосковье для творческих коллективов в ноябре

Масштабный проект «АРТ‑диалог» впервые реализовали в Подмосковье в этом году. Он направлен на развитие народного творчества и укрепление связей между коллективами региона.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, проект подразумевает обмен опытом между ведущими коллективами домов культуры, носящих звания «Народный» и «Образцовый».

Более тысячи участников «АРТ‑диалога» в ноябре посетили 56 областных мастер‑классов по хореографии, вокалу, изобразительному искусству, театру и другим направлениям. Занятия проводили опытные наставники из числа руководителей и педагогов заслуженных коллективов.

«Успешный старт проекта подтвердил его востребованность и актуальность. Работа в рамках „АРТ‑диалога“ будет продолжена: планируется расширить географию мероприятий, привлечь новые коллективы и реализовать инновационные форматы обмена опытом», — отметил в министерстве.

Проект способствует повышению профессионального уровня творческих коллективов и сохранению культурного наследия региона.