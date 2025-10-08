Более 50 камер системы «Безопасный регион» установили в Королеве в 2025 году

Новые умные камеры видеонаблюдения помогают оперативно реагировать на происшествия и устанавливать виновников правонарушений. В настоящее время на территории городского округа установлено почти 2,5 тысячи камер с выводом в дежурную часть УМВД.

Работа по установке камер видеонаблюдения в рамках губернаторской программы «Безопасный регион» ведется в Королеве ежегодно. В текущем году они появились в обновленных общественных пространствах — скверах у РКК «Энергия» и у детской хоровой школы «Подлипки», а также на подъездах 30 жилых домов, в 16 дворах и на пяти объектах торговли.

Самое большое количество камер — 973 — размещено в жилом секторе, а также в образовательных учреждениях, где из число составляет 918 штук. В местах массового пребывания жителей установлено 396 камер, на автомобильных дорогах и перекрестках — 104, в торговых, офисных объектах и развлекательных центрах — 59, на въезде и выезде из города — 17, на объектах транспорта — две.

Система «Безопасный регион» играет важную роль в обеспечении безопасности жителей наукограда. Только за первое полугодие 2025 года благодаря камерам видеонаблюдения были оперативно раскрыты 132 преступления.