Более 5 тысяч детей отдохнут в школьных и загородных лагерях в Подольске летом

В Подольске в летний период в школьных и загородных лагерях отдохнут и весело проведут время свыше пяти тысяч детей. Для них организована 31 площадка при 23 образовательных учреждениях города.

В течение месяца ребятам предлагают разнообразные занятия: историческое, культурное, гражданское и экологическое воспитание, практические мастер-классы и активные командные игры. В программе — патриотические мероприятия, а также работа более 60 кружков и секций по интересам.

«Особое внимание уделяют изучению малой родины. Школьники посещают музеи, участвуют в экскурсиях по значимым местам округа и знакомятся с его богатым наследием. Каникулы — это время новых открытий, дружбы и ярких эмоций! Желаю всем ребятам отличного настроения и незабываемых впечатлений!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Первая смена лагеря «Родина» посвящена России, ее традициям и истории. Сейчас здесь отдыхают 320 детей. В этом году на территории оздоровительного центра оборудовали большой веревочный парк.

Лагерь «Ромашка» принял 130 детей и предлагает множество интересных мероприятий в рамках концепции Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».