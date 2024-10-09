Более 5 тысяч дефектов дорожного покрытия устранили в Подмосковье за неделю

Дорожные службы Московской области устранили свыше 5,3 тысячи дефектов на муниципальных и региональных дорогах. В частности, специалисты «Мосавтодора» устранили около 3,6 тысячи ям на региональных трассах. Работы выполнили за неделю.

Основные работы по ремонту дорожного покрытия провели в Кашире, Луховицах, Зарайске, Коломне и Серебряных Прудах. На муниципальных дорогах зафиксировали более 1,7 тысячи исправленных дефектов. Наибольшее количество ям было ликвидировано в Балашихе, Щелкове, Раменском, Павлово-Посадском и Одинцовском округах.

В Минтрансе Подмосковья подчеркнули, что ямочный ремонт осуществляется ежедневно на протяжении всего года. В летний период для устранения дефектов покрытия используется горячая асфальтобетонная смесь.

Дорожные службы регулярно проводят обследования дорог и, при обнаружении несоответствий, выполняют необходимый ямочный ремонт. После обнаружениям ям осуществляется ремонт, причем процесс фиксируется с геометками и фотоотчетами в системе контроля и планирования работ по дорожной инфраструктуре (СКПДИ).

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